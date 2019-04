Omkring 150 samlet til mindehøjtidelighed

- Jeg må understrege vigtigheden af, at vi støtter demokratiet ved at stå sammen og bekæmpe det onde, lød det fra Anni Mattiesen.

Alle udtrykte de naturligvis medfølelse over det skete, men også opbakning til at stå fast på det vestlige, demokratiske livssyn.

Påskens terrorangreb har foreløbig taget livet af 360 tilfældige mennesker - heriblandt tre danske børn - og såret flere end 500. De blev på Torvet i Grindsted mindet med et minuts stilhed og taler af borgmester Ib Kristensen (V) og de to lokale folketingsmedlemmer, Anni Matthiesen (V) og Troels Ravn (S).

Grindsted: Omkring halvanden hundrede mennesker - fortrinsvis tamiler - var onsdag eftermiddag mødt frem på Torvet i Grindsted til en mindehøjtidelighed til ære for ofrene for påskens terrorangreb på Sri Lanka.

Terrorangrebet på Sri Lanka fandt sted søndag morgen, hvor otte bomber pludselig sprang. Det var både på hoteller og i kirker, at bomberne sprang. Islamisk Stat har taget skylden for angrebet, som blev ført ud i livet af otte selvmordsbombere, der angiveligt alle var srilankanske statsborgere. Det var ifølge den srilankanske regering tilknyttet en lokal islamistisk gruppe og fik international hjælp. Omkring 360 mennesker er foreløbig meldt dræbt, mens antallet af sårede er omkring 500.

Vi må ikke gemme os!

Borgmesteren gentog opfordringen om, at frygten for terror ikke må få os til at dukke nakken og leve på en anden måde. For så er det netop, at terroristerne har vundet.

- Som mennesker kunne disse frygtelige terrorangreb friste os til, som man gjorde under krigen, at tage vores børn og kære med i beskyttelsesrum og håbe på, at det går over. Men vi må ikke lukke øjne og ører og gemme os. Vi skal stå sammen, og uanset om det er verdens ledere i FN, Folketinget i Danmark eller os, der nu er samlet på Torvet i Grindsted, så skylder vi hinanden og ikke mindst vores børn og børn over hele verden, at vi siger fra og bekæmper terror med alt det vi har, lød det fra borgmesteren til en del af de cirka 400 tamiler, som ifølge Danmarks Statistik er bosiddende i Billund Kommune.