Om et år er Grindsted 44 lejeboliger rigere

Der har været stor interesse for de nye lejeboliger ved Vestergade og Bekkasinvej. De første er der allerede flyttet nogen ind i, og om et lille år er de sidste blokke færdige.

- Når jeg tænker tilbage på dengang, hvor jeg købte det gamle møbelhus og fik ryddet op på det hjørne, som var kedeligt og grimt at se på, og så ser på, hvad det er blevet til i dag, synes jeg, at det er et stort løft for Grindsted, lød det fra Claus Junge ved tirsdagens rejsegilde.

Det er Junge Byg, der står for byggeriet af boligerne, og bygmester Claus Junge er glad for den udvikling, der er sket i området.

Gårdmiljø i midten

De nye lejligheder bliver mellem 75 og 100 kvadratmeter store, og meget tyder på, at det nok skal lykkes for Alfabo, som ejer boligerne, at få dem lejet ud.

- Interessen er større end antallet af boliger. Spørgsmålet er så, om alle, der har meldt sig interesserede, også siger ja, siger Claus Junge.

Mellem de fire boligblokke er lavet et fælleshus med et festlokale og et par værelser, som beboerne for en rimelig penge kan leje til overnattende gæster. I midten af det hele bliver der mulighed for en stille oase.

- Idéen har været at lægge blokkene i et U, så der kan laves et lukket gårdmiljø i midten, hvor børnene bare kan løbe rundt. Det tror jeg bliver rigtigt godt, siger Claus Junge.