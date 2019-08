Oliver fra Billund er ramt af 24-årsreglen: - Vi er ambitiøse og vil yde, men vi må ikke

Oliver Rask Schmahl fra Billund kæmper for at kunne bo og leve sammen med sin 22-årige hustru fra Canada i Danmark. De er ambitiøse, vil studere og bidrage, men regler beregnet på en helt anden målgruppe, sætter deres liv på standby.

Parret valgte at indgive en klage på afgørelsen, hvilket har forlænget opholdet for Taejha O'Hearn.

Da de kom hjem til Danmark og ønskede at begynde på et hverdagsliv sammen, begyndte problemerne dog straks at melde sig. De gik nemlig lige ind i en mur af regler. Regler om familiesammenføring, 24-årsreglen og integrationskrav.

De mødte hinanden for tre år siden i Italien. Her deltog de begge i en camp for unge arrangeret af den lokale Lions Club. På det tidspunkt gik Oliver Rask Schmahl stadig på gymnasiet, men de to holdt sammen og rejste siden rundt sammen i Europa og Sydøstasien.

Billund: Oliver Rask Schmahl og hans hustru, canadiske Taejha O'Hearn er 22 år og har netop fejret deres et års bryllupsdag. Fordi de er rigtigt glade for hinanden.

Jeg tror, at mange danskere slet ikke er klar over, hvor vanskeligt det er at få sin ægtefælle til Danmark som almindelig dansk statsborger. Når vi forklarer sagsforløbet til andre, er folk målløse.

EU-borgere må godt

Nu står parret dog igen i en situation, hvor de kan få svar retur hvert øjeblik det skal være.

- Det kan vi fra nu af og nok helt frem til februar. Det er meget usikkert, siger Oliver Rask Schmahl.

De to har også forsøgt at flytte til et andet EU-land. Sidste år forsøgte de i marts at flytte til Scotland for at bo og arbejde. Her blev de til juli, hvor de måtte opgive, da de ikke kunne finde arbejde.

- Vi er meget forundrede over, at EU-borgere fra Rumænien, Tyskland og Frankrig kan tage deres 3. landsægtefæller med til Danmark og bo her uden problemer, mens jeg som dansk statsborger ikke kan, siger Oliver Rask Schmahl, der, som han ser det, ville få bedre forhold, hvis han opgav sit danske statsborgerskab og flyttede til Tyskland og søgte tysk statsborgerskab.

- Så ville vi fint kunne få lov at bo her, siger han.