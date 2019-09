Ole og Søren Christensen sælger familiefirmaet Adival: Ansatte bliver i Billund

- Vi ser et stort udviklingspotentiale i virksomheden. I særdeleshed i forbindelse med bæredygtighedsdagsordenen, udtaler Steen Bitsch, direktør i VA, via en pressemeddelelse.

Ansatte fortsætter i Billund

Søren Christensen, administrerende direktør i Adival, har indtil i dag ejet firmaet sammen med sin far og firmaets stifter Ole Christensen. Han understreger, at virksomheden og de 15 medarbejdere i Billund fortsætter som hidtil.

- Vi ser store muligheder for et spændende samarbejde med VA inden for cirkulær bioøkonomi. Sammen kan vi begynde at tænke i bredere produktporteføljer og nytænke anvendelsen af flere restprodukter, som ikke bliver udnyttet i dag, fortæller Søren Christensen i pressemeddelelsen.

Ifølge Ole Christensen, der fortsat er knyttet til virksomheden, er det ikke af nød, at virksomheden nu sælges.

- Vi sælger, fordi vi ser muligheder for at få nogle endnu større muskler ind i virksomheden. Vi er et hestehoved foran i mange henseender, og det hestehoved vil vi gerne gøre endnu større, påpeger Ole Christensen i pressemeddelelsen.