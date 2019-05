Offentlige toiletter sendt til hjørne

Billund: Planerne om etablering af offentlige toiletter i Billund er i første omgang skudt til hjørne.

Kommunen havde ellers i sit budget for i år afsat 250.000 kroner til etablering af offentlige toiletter og til placering af turistinformation. Men de planer er nu foreløbig droppet, og hvis de på et senere tidspunkt ender med at blive ført ud i livet, bliver det ikke i regi af Billund Kommune.

Årsagen er, at regeringen og Dansk Folkeparti for et år siden indgik en aftale om forenkling af det nationale turismefremmesystem. Det vil sige, at det fremover ikke længere er de enkelte kommuner, som skal stå for turistinformation. I stedet skal kommunerne arbejde sammen i 15-25 destinationsselskaber, som skal varetage forskellige lokale interesser - heriblandt visitbureauerne. I den forbindelse arbejder Billund Kommune sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet med undtagelse af Haderslev - det vil sige Vejen, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Kommuner.