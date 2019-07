Østeuropæere flytter til Filskov

Med en vis 'forsinkelse' sammenlignet med andre landsbyer har Filskov nu også fået østeuropæisk tilflytning.

Filskov: Gennem de seneste to år er Filskov blevet en noget mere blandet landsby målt på sprog og nationaliteter. Specielt østeuropæere tegner sig for en relativ markant befolkningsudvikling, lyder det fra kontaktudvalgets formand Johan Andersen. - Det er en udvikling, vi i forvejen har set i landsbyer lidt længere vestpå, så det er naturligt, at vi nu også følger den kurve, siger han og tilføjer: - At de først har fundet til Filskov nu, skyldes, at der ikke har været huse til salg eller leje af betydning på grund af minimal fraflytning. Johan Andersen skønner, at op mod otte østeuropæiske familier er kommet til landsbyen på to år. Personligt kender han dog indtil nu kun de færreste, da kun nogle få endnu har store nok børn til at gå i Filskov Friskole & Børnehave, hvor han er skoleleder.

Der er helt sikkert en tendens, men det foregår i et tempo, der er til at følge med i. De bliver stille og roligt integreret i lokalsamfundet i takt med, at børnene kommer i børnehave og skole. Johan Andersen, kontaktudvalgsformand og skoleleder i Filskov

Byder velkommen Ifølge Johan Andersen arbejder en del enten i landbruget eller i lufthavnen, og han ser slet ingen grund til bekymring over tendensen. - Der er helt sikkert en tendens, men det foregår i et tempo, der er til at følge med i. De bliver stille og roligt integreret i lokalsamfundet i takt med, at børnene kommer i børnehave og skole, siger han. Således er der ej heller grund til at håndtere østeuropæiske tilflyttere anderledes end danske ditto. Hvert kvartal samler kontaktudvalget op på den seneste tids tilflytninger, og herefter tager en velkomstgruppe ud til de nye borgere og byder velkommen med blandt andet billetter til den lokale Viaduktfest. Dertil kommer et årligt brunch-arrangement på kroen for nye borgere, som inkluderer oplysninger om byen og foreningslivet. - Sådan gør vi for alle uanset nationalitet. Mange af østeuropæerne kommer selv fra landsbyer, så de kender jo til måden at leve på, og der er ikke de store forskelle, siger Johan Andersen, som tror, at en del slår rødder i Filskov på langt sigt.

Nemmere at låne Den stigende efterspørgsel på boliger blandt østeuropæere smitter ikke så overraskende af på lokale aktører som Junge Byg i Filskov med Claus Junge i spidsen. Hans virksomhed skal til at bygge for et rumænsk par, som netop har købt hus i byen, og de samarbejder med et andet rumænsk par, der lige nu bor til leje i en ungdomsbolig, men har købt grund i Filskov og sparer sammen til at bygge nyt hus. - Det er altid positivt, når der flytter nye folk til vores område, siger Claus Junge. Han kan nikke genkendende til Johan Andersens forklaring på tendensen, men tilføjer en helt anden årsag til byens stigende tilflytning generelt. - Jeg håber også, det handler om, at det er blevet lidt nemmere at låne penge til boliger i mindre byer. Det har været rigtig svært, men det er som om, at banker og kreditforeninger er ved at se lidt mere fornuftigt på det, siger Claus Junge. Og så er der det nok så vigtige parameter om kroner og øre. - Det er min vurdering, at der særligt i forhold til prisniveauet i Billund er rigtig meget at spare, hvis man i stedet kigger efter landsbyer som Filskov, siger indehaveren af byggefirmaet.