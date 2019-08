Ønske fra Billund: Lad os få lokalpsykiatrien tilbage til Grindsted

Man skal sætte det meste af en dag af for at komme frem og tilbage mellem Grindsted og Brørup med bus og tog. Arkivfoto

Psykisk syge i Billund Kommune skal køre langt for at få ambulant behandling. De skal helt til Brørup, og det er et problem, påpeger flere. Regionens psykiatriformand er klar til at gøre noget ved det.

Billund/Grindsted: Når psykisk syge skal i behandling i lokalpsykiatrien, så er den for borgere i Billund Kommune ikke spor lokal. Modsat andre kommuner i den jyske del af Region Syddanmark skal borgerne fra Grindsted og omegn ud på en længere køretur. Siden 2011 har lokalpsykiatrien nemlig haft til huse i Brørup. Det er en udfordring for den sociale café, Café Jydepotten, som hver uge bruger mange ressourcer på transport. - Det er udfordrende, at der er så langt derned, og vi er nødt til at køre med mange af vores borgere - også fordi mange af dem lider af angst i forhold til at tage offentlige transportmidler, siger leder Niels Christensen.

Sagen kort: Fra distriktspsykiatri til lokalpsykiatri Distriktspsykiatrien var en del af Region Syddanmarks samlede psykiatri og havde indtil 2011 til huse på Solvej i Grindsted.Blev i 2011 flyttet til det nye sundhedscenter i Brørup og skiftede navn til lokalpsykiatri.



Tilbuddet er fortsat et ambulant behandlingstilbud, som er åbent i dagtimerne.



I den jyske del af Region Syddanmark er der i dag lokalpsykiatrier i Brørup, Esbjerg, Varde, Kolding, Vejle, Fredericia, Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.



Billund og Fanø kommuner er altså de eneste kommuner, der ikke har egen lokalpsykiatri.

Tilbage til Grindsted Han understreger, at det udelukkede er den lange transporttid, der er et problem for borgere i Grindsted-Billund-området. - Behandlingen i Brørup er fin, men transporten er et stort problem, og det ville være fantastisk, hvis lokalpsykiatrien kom tilbage til Grindsted, siger Niels Christensen. Samme ønske kommer fra byrådsmedlem Stephanie Storbank (V), formand for unge- og kulturudvalget, der har med de unge med psykiske problemer at gøre. - Der er ingen tvivl om, at der er et stort behov for, at vi kan behandle vores borgere lokalt. Det er jo den mest sårbare gruppe, der skal flytte sig her, og det er langt fra alle, der kan tranportere sig selv i en bil. Transporten med bus tager så lang tid. Vi håber virkelig, at det er noget, regionen vil tage op, siger hun.

Psykiatriformand Det vil Theis Mathiesen (O), der er formand for Regions Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg gerne. Regionen står lige overfor at vedtage en ny psykiatriplan, og der er lokalpsykiatrien ikke nævnt. Men det kan den blive, lyder det fra formanden: - Jeg var ikke klar over, at man fra Grindsted skal tage helt til Brørup, så det skal vi helt klart have kigget på. Det skal jo ikke være sådan, at vi taber nogle af vores borgere, fordi de skal køre for langt. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved. Det må vi have en snak med kommunen om, siger han.