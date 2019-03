Øl- og sodavandstyv fanget: Anklaget for lang stribe lovovertrædelser

I alt er manden tiltalt for i perioden mellem den 14. august og den 19. november sidste år at have begået ikke færre end otte indbrud i netop DCH's klubhus i Grindsted. Tyvekosterne var ofte symbolske i form af lidt øl og sodavand, mens der i enkelte tilfælde blev stjålet et tv, en ventilator og andre lignende småting.

Langt anklageskrift

Den 27-årige skal i retten stå til regnskab for langt mere end blot de otte indbrud hos DCH. Faktisk er anklageskriftet mod ham ganske omfangsrigt.

Manden er også tiltalt for to gange at have brudt ind på den gamle Nordre Skole, der i dag blandt andet huser Ungdoms- og Kulturskolen, Grindsted Amatør Scene og bokseklubben. Politiet mener desuden, det er ham, som står bag et indbrud på Tronsøskolen og et indbrud hos FDF'erne i Grindsted sidste sommer samt et indbrud i Grindsted i november i en privat beboelse, hvor han stjal et Dankort, som han efterfølgende brugte til at købe mad. Dette køb har sikret ham en tiltale for bedrageri.

Manden er derudover tiltalt for tyveri fra en byggeplads i Grindsted, butikstyveri i Fakta i Grindsted, et indbrud i Ansager, hæleri, for i flere tilfælde at have kørt rundt i blandt andet Ansager og Vandel en stjålet bil samt i to tilfælde at have været i besiddelse af mindre mængder narkotiske stoffer.

Sagen vil komme for retten som en tilståelsessag, og det forventes derfor, at den 27-årige vil erkende samtlige anklagepunkter, når han bliver stillet for en dommer.