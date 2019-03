Odd Fellow åbner dørene i anledning af jubilæum

Grindsted: Når Odd Fellow Ordenen i næste måned markerer sit 200 års jubilæum, bliver der også festet i Grindsted.

Godt nok var det i USA - nærmere betegnet i byen Baltimore i delstaten Maryland - at den engelske emigrant Thomas Wildey i 1819 tog initiativ til at grundlægge Odd Fellow Ordenen. Men siden er organisationen blevet verdensomspændende, og det er derfor i hele verden - således også i Grindsted - at 200 års jubilæet, som finder sted den 26. april, bliver markeret.

Alle danske loger, der hører under Odd Fellow, holder nemlig åbent hus i anledningen af jubilæet. I Grindsted ligger logebygningen på Vestre Boulevard 29, og det er altså her, at dørene den 26. april vil være slået op for alle interesserede.

Medlemmerne af Odd Fellow Ordenen markerer jubilæet den 28. marts med et større arrangement, der finder sted i Helle Hallen.