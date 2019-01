Grindsted: SuperBrugsen i Vorbasse er gået i gang med at bygge en moderne vaskehal på Vejle Landevej 25. Her har Benzinselskabet OK i forvejen en tankstation, men nu kan bilister i Grindsted fra fredag 1. februar se frem til en svanemærket vaskehal.

- Vi glæder os til at præsentere den nye effektive vaskehal for vores kunder. Den er monteret med nogle særligt skånsomme børster, der ikke slider på bilens lak. Og så er vi stolte over, at den er mærket med det nordiske svanemærke, fordi den er så miljøvenlig, forklarer brugsuddeler Peter Tolberg i en pressemeddelelse.

Ved en konventionel bilvask bruges der cirka 150 liter vand. Men i en svanemærket OK-vaskehal, som den i Grindsted, er nettoforbruget kun omkring 35 liter pr. bilvask. Det lave vandforbrug skyldes, at vaskehallerne er forsynet med effektive renseanlæg, så de resterende cirka 115 liter vand renses og genbruges.

Den nye vaskehal "taler sammen" med OK's prisvindende app, som mere end 300.000 danskere har installeret på deres smartphone. Med den kan man blive siddende i bilen og starte vaskehallen fra forsædet.