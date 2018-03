Nyvalgt råd har stadig fire ledige pladser

Billund Kommune: Seks er valgt, og fire pladser er endnu ledige. Det er sagen for Billund Kommunes nye kultur- og fritidsråd, der administrerer cirka 2,7 millioner kroner.

Interessen for det nye råd har været til at overse. Det skulle efter planen have 11 medlemmer, men allerede inden første møde er der fire ledige pladser. Tirsdag vil rådet derfor tage stilling til, om man vil gå ud og håndplukke flere medlemmer, eller om der skal være et nyt valg.

Sdr. Omme er med Lise Nielsen og Inge Ib fra henholdsvis LOF og Aktive Kvinders Aftenskole stærkt repræsenteret. Lise Nielsen synes, at det er ærgerligt, at ingen af de store idrætsforeninger er med, men understreger, at ingen kommer til at sidde i rådet og mele deres egen kage.

- Man skal kunne se ud over sin egen næse for at være med sådan et sted. Min erfaring er, at man lytter rigtig meget til de idéer, der kommer fra de andre foreninger, siger Lise Nielsen.