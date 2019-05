Nyttigt: Farfar lærte André at lappe cykel

Grindsted: - Hvis min cykel var flad, og jeg ikke kunne lappe den, så måtte jeg gå, fortæller André Jensen, der er mobil cykellapper i Grindsted.

Så han lærte ret hurtigt at lappe sin cykel hjemme i Stenderup-Krogager, hvor han er opvokset. Siden lærte han sig selv at foretage andre småreparationer på sin cykel, så han ikke behøvede at gå, hvis der var problemer med cyklen.

Efter skolegangen var André Jensen et par år ansat på Ansager Møbelfabrik. Herefter blev han procesoperatør på det daværende Danisco, nu DuPont, i Grindsted, hvor han var ansat i 32 år. Siden 2009 har han drevet Dyrenes Supermarked på Gl. Vejlevej, som han overtog efter Tage Mohr.

- Jeg var på skiftehold i samtlige 32 år på Danisco, og det er ikke godt for helbredet. Jeg kunne ikke blive ved med at holde til skifteholdsarbejdet. Så kom muligheden for at overtage Dyrenes Supermarked. Somme tider må man tage en chance, og det har jeg aldrig fortrudt. Det går udmærket, selv om det kan være lidt hårdt at slæbe rundt på sækkene med dyrefoder, mener André Jensen.