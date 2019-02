Nyt x-training hold i Billund: Nu er det kvindernes tur

Mændene har allerede et x-training hold. Nu er det så kvindernes tur til at dyrke motion og tabe sig på en sjov måde sammen med andre.

Selvom vejning og måling er en del af forløbet, kan man også deltage, selvom man ikke har behov for at tabe sig.

- Hvilke, det bliver, er en overraskelse, siger Lene, der gerne afslører, at aktiviteterne vil spænde bredt, så der vil være noget for enhver smag.

Holdet hedder BIF X-training og er et forløb hen over 12 gange med start 7. marts. X'et står får de mange forskellige aktiviteter, som kvinderne skal prøve. Selvom holdet hører under fodboldafdelingen, vil kvinderne prøve kræfter med i alt 11 forskellige sportsgrene.

- Man bliver en del af et sammenhold, hvor man er fælles om at tabe sig, men samtidig har det sjovt med hinanden, siger den ene af de tre instruktører, Lene Kjærhus Mikkelsen.

Billund: Efter adskillige opfordringer og henvendelser starter et nyt hold op for kvinder, der gerne vil være mere aktive, tabe sig, men også have noget socialt ud af det.

Træningen forløber over 12 torsdage med start i begyndelsen af marts.Det koster 600 kroner at deltage.Tilmeldingen åbner søndag den 24. februar.Der er plads til 25 deltagere.Man skal også skaffe sig en Garmin Fitnesstracker for at deltage.Tilmelder man sig holdet, kan trackeren fås til en specialpris hos Sportmaster.Der kan læses mere om BIF X-training på www.billundfodbold.dk

10.000 skridt hver dag

For at være med på holdet, skal man skaffe sig en Garmin Fitness tracker, der skal bruges som en daglig skridttæller. Træningen foregår ikke kun om torsdagen, for der er et mål om, at deltagene skal gå 10.000 skridt hver dag.

Til fitness-uret er der tilknyttet en særlig app, og derigennem oprettes en lukket gruppe for deltagerne på forløbet. På den måde kan deltagerne følge med i hinandens resultater, og Lene Kjærhus Mikkelsen træner med, selvom hun er instruktør.

- Jeg vil også gerne tabe mig, så jeg er lige så meget en del af holdet som deltagerne, forklarer hun.

Både Lene og hendes to medinstruktører, Vivi Damgaard og Lotte Mortensen, ser frem til at starte holdet op. Der åbnes op for tilmeldingen på søndag den 24. februar, og instruktørerne har allerede mødt flere, som er interesserede.

- Lige nu er der plads til 25 på holdet, men vi ser tiden an i forhold til, om vi skal lave endnu et hold, siger Lene.