Nyt spisested i midtbyen: Johnny og Dorthe rykker med ny café i Grindsted

Grindsted: Nørregade 9 i Grindsted er under forvandling: Der er savet hul i muren og sat vindue i over mod Bike Concept. Der er bygget halvmure rundt i lokalet, væggene er ved at blive pudset, og planerne er mange. Inden for er Johnny "Murer" Christensen - indehaver af Alletiders Pølsevogn på Torvet, i sving med sit - siger han - sidste murerprojekt.

Sammen med sin kone, Dorthe Einenstrand Christensen, er han ved at gøre klar til at åbne "Alletiders Café": Her skal man fra klokken 10 kunne få sig en kop kaffe og en ostemad, en stor brunch, forskellige frokostretter samt have et sted at gå ud og spise om aftenen - alt sammen med fokus på pæredanske specialiteter - samt lavastensgrill og kyllinger på grillspyd.

- Vi laver det sådan, som Dorthe og jeg selv kan lide det, når vi er i byen: Man skal kunne sidde godt både som par og i grupper på to-tre par, fortæller Johnny Christensen, mens han viser rundt i det, der indtil september husede baren Club Foam, der lukkede i september.