Nyt sorggruppeforløb fra august

Grindsted: Grindsted Kirke giver mulighed for at mødes med andre voksne, der har mistet en, de holder af, i et nyt sorggruppeforløb. Det begynder den 19. august. Sognepræst Egil Hvid-Olsen og tidligere lærer Susan Nielsen står for forløbet, der varer fra august til november - men man kan evt. forsætte i en ny gruppe til næste år.

For nogle kan det være godt at mødes med andre, for hvem livet også pludseligt og for altid er forandret. Det kan virke uoverskueligt at få hverdagen til at fungere, men samværet i gruppen kan måske hjælpe til at komme videre.

Møderne i sorggruppen holdes fra kl. 16.30-18 i Dr. Hansens hus ved apoteket, da kirkehuset er under ombygning dette efterår. Sorggruppen mødes følgende datoer: 19.8., 17.9., 7.10., 31.10. og 26.11., og man kan roligt tilmelde sig, selvom man ikke kan deltage hver gang.

Man kan melde sig til sorggruppen fra mandag den 29. juli, og selvom man ikke lige bor i Grindsted, er man også velkommen.

Tilmelding til Egil Hvid-Olsen på tlf. nr. 2033 6418 eller mail: eho@km.dk.