Nyt naturcenter i Sdr. Omme: - Selvfølgelig er det ikke Lego House, men ...

Sdr. Omme: Det hele begyndte med, at spejdernes 47 år gamle spejderhytte på Skovvej var ved at falde sammen og i øvrigt ikke havde plads til alle de spejdere, som gerne ville være med i DDS Sdr. Omme Spejderne. Onsdag tog tre Sdr. Omme-politikere med feltspader det første spadestik til det 7,5 mio. kroner dyre Naturrum Sdr. Omme - et naturrum med flot skrånende tag, man kan gå på, klatrevæg og shelterpladser udenom.

Forventningerne er tårnhøje.

- Vi kommer på Danmarkskortet, for der findes ikke et naturrum magen til. At det ligger lige i Sdr. Omme, er et kæmpe plus for os. Vi har ikke noget Lalandia, men vi har det her, 100 meter til skoven, heden og åen. Det bliver så godt, lød det selvsikkert fra Jesper Gammelgaard, der er spejderfar og formand for den selvejende institution Naturrum Sdr. Omme.