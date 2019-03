Nyt liv i kælderen: Diskotek Basement i Grindsted gør klar til åbning

Om en uge bliver dørene slået op til Grindsteds nye diskotek, der har fået navnet Basement. Det ligger i samme lokaler, som for efterhånden mange år siden husede diskoteket Down Stairs.

Faktisk har lokalerne ikke været i brug, siden diskoteket Down Stairs eksisterede. Derfor var Dennis Haahr noget spændt på, hvad han ville komme til at se.

- Jeg har gennem længere tid haft øjnene åbne efter lokaler, da jeg så i avisen, at det her stod ledigt, fortæller Dennis Haahr.

Grindsted: Om en uge kommer der igen gang i kælderlokalerne i Vesterbrogade 1 - lige under restaurant Viva. Det er 26-årige Dennis Haahr, der slår dørene op til et diskotek, der har fået navnet Basement.

Flaskerne er klar, og lokalerne er i fuld gang med at blive klar i Diskotek Basement, som fredag den 22. marts slår dørene op i kælderen under Vesterbrogade 1 i Grindsted. Foto: Martin Ravn

Erfaring fra nattelivet

I disse dage bliver der arbejdet på højtryk for at få lokalerne gjort i stand til den officielle åbning på fredag. Diskoteket får to barer og et dansegulv, og det er præcis sådan, Dennis Haahr gerne vil have det.

- Jeg har arbejdet i nattelivet i flere år, og jeg har altid gerne villet prøve at have mit eget sted, siger Dennis Haahr, der hele sit liv har boet i Grindsted.

Her fortsætter han med at bo, ligesom han i dagtimerne fortsætter i sit nuværende job som arbejdsmand hos MT Gulve & Gardiner.