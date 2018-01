Nyt lægehus skal ligge i Skolegade

Lægehuset, som skal drives af Falck, kommer til at ligge på adressen Skolegade 22. En bygning, der tidligere har været hjemsted for drengekollegium til kost- og realskolen, mens den senest har huset Børnehaven Lindetræet, som var en del af Grindsted Privatskole. Privatskolen hørte hjemme i Skolegade indtil 2010, men de gamle bygninger er nu nedrevet.

Det nye lægehus er en af de bygninger, der i sin tid husede Grindsted Kost- og Realskole. Skolen er nu revet ned, og Lejerbo er ved at etablere to blokke med i alt 46 to- og treværelseslejligheder. Derudover er der Skolegade 20, som var forstanderbolig og kontor for Grindsted Privatskole. Den er nu udlejet.

Åbner 1. februar

Et nyt lægehus i Grindsted er nødvendigt, da flere tusinde patienter i Grindsted ellers ville stå uden adgang til en læge. Problemet er opstået, efter praktiserende læge Jakup Galazka har besluttet sig for pr. 1. februar at lukke sin praksis, mens ingen læge har vist sig interesserede i at overtage hans ydernummer.

Da det ikke var muligt at få en privatpraktiserende læge til at overtage klinikken i Grindsted, undersøgte Region Syddanmark muligheden for at lade et privat firma etablere et lægehus. Det var en løsning, som to firmaer viste interesse i, og det blev i sidste ende Falck, som i forvejen driver lægehuse i blandt andet Ølgod og Esbjerg, som fik opgaven med at drive lægehuset i Grindsted.

Falck fortæller, at alt det fornødne personale til lægeklinikken i Grindsted er blevet ansat, og det er fortsat planen, at den nye lægeklinik kan slå dørene op for patienterne den 1. februar.