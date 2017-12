Nyt lægehus mangler godkendelse fra kommunen

Grindsted: Et par formelle detaljer mangler fortsat at falde i hak, inden det er på plads, hvor Falcks nye lægehus i Grindsted skal ligge.

Kommunen arbejder på løsning

Bolden ligger derfor Billund Kommunes banehalvdel, og her vil der inden længe blive truffet en endelig beslutning i sagen.

- De har søgt om et sted, hvor de gerne vil ligge. Nu skal planafdelingen så finde ud af, om det kan lade sig gøre, siger borgmester Ib Kristensen (V), som garanterer, at Billund Kommune arbejder på højtryk for at få sagen løst.

- Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem, for vi har en fælles interesse i det her, siger han.

Det nye lægehus i Grindsted skal efter planen slå dørene op den 1. februar. Det er blevet nødvendigt med et lægehus, da praktiserende læge Jakup Galazka lukker sin praksis, og ingen andre praktiserende læger har haft interesse i at overtage hans ydernummer.

Dermed ville 2000 patienter i og omkring Grindsted stå uden læge, hvis ikke Falck åbnede et lægehus i byen.