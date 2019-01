Starup Taxi er på vej med et nyt kørselskontor. Det er godt nyt for kunder, der vil hjem fra byen eller skal til og fra lufthavnen.

Grindsted/Starup: Inge Christiansen, indehaver af Starup Taxi, er klar til at oprette et nyt kørselskontor, som med udgangspunkt i Starup-Tofterup også vil dække Stenderup-Krogager, Donslund og Vesterhede i Billund Kommune.

Det er godt nyt for nattelivets gæster i Grindsted. Her er det, som beskrevet forleden, så svært af få en taxa, at bartenderne på diskotek Li'Glad Day & Nightlife helt er holdt op med at forsøge skaffe en vogn fra DanTaxi til gæsterne. Fremover kan de også ringe til Inge Christiansen eller en af hendes chauffører.

Selvom det nye kørselskontor som udgangspunkt skal køre landruter, vil chaufførerne også kunne hente gæster i Grindsted og fragte dem hjem - til Stenderup, Vesterhede og Donslund.

Det særlige ved et "kørselskontor i et landdistrikt" er nemlig, at chaufførerne ifølge den nye taxilov godt må tage ture, der begynder uden for landområdet, hvis bare turene ender i selve landområdet. De må også gerne køre fra landdistriktet og udenfor området.

Det kan blive aktuelt for kunder, der rejser til og fra Billund Lufthavn eller gæster, der skal hjem fra en aften i byen i Grindsted.