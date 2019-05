Nyt idrætstilbud på vej til overvægtige børn: Det skal være sjovt at bevæge sig

Billund Kommune: Et nyt motionstilbud til børn og unge er på vej til Billund og Grindsted. Det er DGI's Jump4Fun for børn og unge i alderen 6-16 år - og det er ikke kun for dem, der i forvejen er tilknyttet vægtklinikken.

Formand for børn- og kulturudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S), hilser muligheden velkommen:

- Det er et problem, der bliver mere og mere udbredt i vores samfund både blandt børn og unge og hos alle andre, så jeg ser det som et vigtigt tilbud at have, siger hun.

Jump4Funs formål er at skabe et frirum for de børn og unge, som deltager og få dem til at glæde sig over at bevæge sig. Målet er, at børnene på længere sigt får mod til at deltage i idrætsforeningernes øvrige tilbud, som de ekstra kilo på kroppen kan have bremset dem i.

- Jeg tror, det er særligt vigtigt, at der er et tilbud rettet direkte til børn med overvægt, for de har den fornødne indsigt og viden i målgruppen og til at gøre det sjovt. Når man griner og hygger sig med noget, er det nemmere at blive ved, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.