Nyt floorball-hold for kvinder

Fra august bliver det muligt for kvinder at dyrke floorball i Billund.

Træningen foregår hver torsdag 18-19.30 i Billund Idrætscenter fra 22. august. Holdet hører under Billund IF - Fodbold, og skulle man selv være interesseret i at prøve kræfter med floorball, opfordrer Lene, at man holder skarpt øje med Billund Fodbolds facebookside "Billund IF - Fodbold".

For voksne kvinder

Når floorballholdet starter op vil det være med spritnyt udstyr.

- Jeg har skaffet Sydbank som sponsor, hvilket har givet os mulighed for både at købe mål, stave og andre redskaber at starte op med, siger Lene Kjærhus Mikkelsen.

Holdet er for kvinder fra 18 år og opefter, og det vil være det første af sin art i Billund.

- Det er et hold for kvinder, der gerne vil dyrke en sjov sportsgren, og også have det sjovt med andre kvinder. Jeg tror, det ville afholde nogen fra at komme, hvis vi lavede et mixhold, forklarer Lene.