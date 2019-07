Nyt fitnesscenter på vej: Funktionel træning og fællesskab

- Det gode ved træningen er, at jeg både kan have en nybegynder og en erfaren på holdet, der, selvom de får den samme træning, får noget ud af det, siger Michael Röhl.

- Jeg gør det her, fordi jeg selv elsker det og har dyrket det i to år. Der er så mange forskellige ting at gøre, og ingen træningsdag vil være ens, forklarer Michael Röhl, der har en baggrund som personlig træner.

Håber på fællesskab

Der er også mulighed for at træne alene i centeret alle dage i tidsrummet klokken 6-22, men Michael Röhl håber, at holdene kan blive andet for deltagerne end "træn og gå igen".

- Jeg håber, at jeg kan være med til at skabe et fællesskab blandt deltagerne. Det er meget nemt at booke sig ind på et hold, men det at komme af sted kan være svært. Her kan fællesskabet være en stor hjælp.

Der bliver derfor også indrettet et særligt rum, hvor man kan sidde inden og efter træning og bare slappe af og hygge med de andre deltagere.

Fitnesscenteret får både en hjemmeside, og planen er, at der kommer en app, så man kan booke sig ind på et hold.