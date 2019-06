Nyt firma i Sdr. Omme monterer solfilm

Sdr. Omme Solfilm

Hos Sdr. Omme Solfilm koster det 1000 kroner at få monteret solfilm i en bil med tre vinduer. Typisk de to bagerste ruder og bagruden.



1500 kroner koster det at få monteret solfilm i en bil med fem vinduer. Typisk de bagerste og bagruden.



Fra 2000 kroner koster det at få monteret solfilm i en bil med over fem vinduer. Kunden får typisk en speciel pris, alt efter hvor mange vinduer det drejer sig om.



Det er ifølge færdselsloven ikke tilladt at montere solfilm i forruden eller i de forreste vinduer på en bil.