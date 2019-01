Nyt byrum: Menighedsråd vil rydde hjørne ved kirken

Grindsted: Menighedsrådet i Grindsted arbejder på at få hjørnet Borgergade/Østerbrogade fritlagt og skabe et nyt byrum ved ankomsten til Grindsted fra øst. Første skridt er netop taget ved købet af ejendommen Østerbrogade 4. Meningen er, at bygningen på sigt skal rives ned for at give plads til noget nyt.

Målet er at skabe en plads eller en park, der danner en fin overgang fra byens liv til kirken og kirkegårdens ro og stilhed - et "udsynsområde", som skal være viet til den indre ro, hvor man kan sidde og reflektere over hverdagens tildragelser.

- Der ligger en gammel vision helt tilbage fra dengang, man byggede Kirkehuset. Billund Kommune har også haft planer, og nu skal vi videre i fællesskab, siger menighedsrådsformand Lone Ovesen.