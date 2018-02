Nyt butiks- og boligbyggeri går i gang på Butikstorvet

Butikken er tømt, for om lidt mere end et år skal der nemlig stå en helt ny, flot og ikke mindst høj bygning klar på samme sted. En bygning, der kommer til at indeholde både liberalt erhverv og boliger.

Butikstorvet i Billund står i de kommende år over for en meget stor forandring. Kirkbi A/S ejer en stor del af adresserne på Butikstorvet, og firmaet har planer om at bygge underjordisk parkering, så der oven over jorden kan blive bedre plads til forretninger. Der er planer om flere byggerier, som skal indeholde liberalt erhverv i bunden og boliger ovenpå.

Lejligheder ovenpå

På mange måder vil ejendommen nok komme til at minde en del om nogle af de ejendomme, der i forvejen står i Billund - og nogle af dem, som andre private aktører har planer om at bygge flere af på Butikstorvet.

- Der bliver en butik forneden og så 12 lejligheder ovenpå, konstaterer Niels Erik Nielsen.

Det er samme skabelon, som er brugt i forbindelse med Arkaden i Hovedgaden samt på Vejlevej 8, hvor Rema 1000 bor i stueetagen, mens der ovenpå er lejligheder. Niels Erik Nielsen havde dog større planer, da han længe gik rundt med en idé om, at der på øverste etage i ejendommen kunne indrettes en restaurant. Dermed kunne gæsterne få mulighed for at sidde og kigge ud over Billund, mens de indtog deres mad.

Det viste sig dog, at det ikke var en mulig løsning.

- De planer har vi droppet. Den nye lokalplan for området gør, at der skulle være et terrassebyggeri, og det kan ikke lade sig gøre med de tanker, vi har, siger Niels Erik Nielsen.