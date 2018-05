Nygård Ismejeri er med på ny hjemmeside for gårdbutikker

Stenderup-Krogager: Landbrug & Fødevarer har i denne uge offentliggjort et stort nationalt kort over gårdbutikker på aabentlandbrug.dk. Nygård Ismejeri på Tingvejen ved Grindsted er kommet med.

Målet er at gøre det nemmere for danskerne og turister at finde frem til de landmænd, der sælger friske fødevarer direkte fra egen gård.

Og forbrugerne vil ifølge en analyse om fødevaretrends i 2018, som Landbrug & Fødevarer står bag, gerne have mad, der er nært, håndlavet og i øjenhøjde. Forbrugerne søger ifølge Landbrug & Fødevarer en tydelig og troværdig fortælling om fødevarens rejse fra jord til bord, og det danske, lokale og egnsspecifikke kan her være med til at skabe tryghed.