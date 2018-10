Nye vandprøver fra Vorbasse: Det er ikke længere nødvendigt at koge vandet

Vandprøver fra lørdag i Vorbasse viser, at vandet igen er uden coliforme bakterier. Det anbefales ikke længere at koge vandet.

Vorbasse: Vandet er igen lige til at drikke fra hanen. Det er meldingen fra Billund Kommune, der fik taget nye prøver af vandet i Vorbasse lørdag, De viser, at der ikke længere er coliforme bakterier i vandet. Dermed ophæves anbefalingen om at koge vandet inden det drikkes og bruges til madlavning i Vorbasse.

Tirsdag blev der fundet bakterier i vandet fra Vorbasse Vandværk, og fredag blev der taget flere prøver, som fik Billund Kommune til at anbefale kogning af vandet. Der var dog ikke tale om alvorlige bakterier. Bakterierne kan stamme fra jord, rådne planter eller overfladevand, forlød det fredag. Kommunen valgte alligevel at opfordre til at koge vandet ud fra et forsigtighedsprincip.

- Forurening med coliforme bakterier i drikkevandet vil kun sjældent medføre alvorlig sygdom hos de personer, der drikker vandet, sagde Danny Haymes, overlæge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, men de kan give mavepine eller diarré.