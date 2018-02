Nye udvalg ændrer på aflønningen til politikerne

Den nye udvalgsstruktur i Billund Kommune betyder samtidig, at aflønningen til politikerne har ændret sig.

Billund Kommune: Aflønningen til de folkevalgte i Billund Byråd ser fra 2018 noget anderledes ud end tidligere. Konstitueringspartierne blev nemlig efter valget i november enige om at sætte antallet af politikere i hvert udvalg op til syv. Ændringen har det formål, at politikerne kan få et bedre overblik på tværs af kommunen og ikke kun tænke i enkeltområder. Det har betydet, at hele 10 af de 25 politiker i denne valgperiode sidder i to udvalg. Det var kun to politikere, som i den seneste periode sad i to udvalg. Det får samtidig indflydelse på vederlaget til de menige politikere, da kommunen ikke bare kan sætte budgettet til aflønning af politikere op, selvom der skal arbejdes mere. - Udvalgsarbejdet afhænger af borgmesterlønnen. Der er en fast procentdel af borgmesterlønnen, som vi har til udvalgsarbejde, forklarer Ib Kristensen (V), borgmester.

Løn til politikerne Vederlag til politikere er stramt styret af staten.Borgmesteren får et fast beløb afhængig af kommunens størrelse målt på indbyggere.



Menige medlemmer af byrådet får også et fast vederlag plus eventuelle tillæg for poster, for at have små børn eller for at sidde i et udvalg.

Pengene fordeles lige I forhold til sidste periode giver det nu noget mindre kun at sidde i ét udvalg, mens det omvendt giver noget mere at sidde i to udvalg. - Vi har 30 udvalgsposter i de forskellige udvalg, når du fraregner udvalgsformændene, som jo afregnes særskilt. De 30 poster deler den sum, som der er, og de er bare blevet divideret. Så sidder du i to udvalg, får du dobbelt i udvalgstillæg, som hvis du sidder i ét udvalg, forklarer Ib Kristensen om kommunens fremgangsmetode. Det betyder dog ikke, at en politiker i to udvalg, tjener det dobbelt af en politiker i ét udvalg, da politikerne også får et fast vederlag for at være med i byrådet.

Objektiv model Mens Billund Kommune altså kører en ren objektiv model, har man i Kolding Kommune i denne valgperioden indført en høj og lav takst for udvalgsarbejde, som er baseret på arbejdsbyrden. Det er dog svært at sige, hvornår der er meget og lidt arbejde for et udvalgsmedlem, mener borgmesteren: - For nogen vil et udvalg være nem, og for andre vil samme udvalg være svær. Hvis du for eksempel har en baggrundsviden om udvalget gennem dit fag, har du måske nemmere ved at sætte dig ind i tingene, fordi du ikke skal læse så meget. Hvorimod for en person, som kommer udefra, kan det være et svært udvalg, fordi man skal sætte sig ind i det hele, siger Ib Kristensen, som derfor mener, at det er bedst med den rent objektive model.