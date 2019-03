Nye rækkehuse kan være på vej i Filskov

Filskov: Nye rækkehuse kan måske være på vej i området mellem Slåenvej og Banevej i Filskov. Billund Kommune er for tiden i færd med at behandle en ansøgning om en ny lokalplan, der skal give mulighed for at lave rækkehuse på området.

Kommunen virker umiddelbart positiv over for idéen, og politikerne i teknik- og miljøudvalget har sat gang i arbejdet med at få lavet et forslag til en ny lokalplan for området.

- Vi er meget positive over for forslaget. Det er godt, at der er nogle driftige folk, som gerne vil lave noget nyt. Det betyder også, at der er en efterspørgsel efter den type boliger, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.