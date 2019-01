Nye byggerier får afslag: - Vi skal se behovet an først

- Man er i fuld gang med at opføre 120 lejeboliger i byen. De 40 er man flyttet ind i. De næste 80 kommer ude i Vestergade og nede på den gamle privatskolegrund. Inden vi giver lov til mere, skal vi se, hvordan udleje-situationen ser ud. Er der marked for mere end det, vi har gang i?, siger borgmesteren.

Afslaget skyldes ifølge borgmester Ib Kristensen (V), at man er usikker på behovet for nye boliger i byen, når man stadig er i gang med at bygge.

Grindsted: Der bygges allerede nye boliger på livet løs i Grindsted, og derfor er det nødvendigt lige at se tiden an, inden der sættes gang i flere byggerier.

I forbindelse med afslaget til de tre byggeprojekter har politikerne vedtaget nye retningslinjer for at godkende fremtidige byggerier i Grindsted.For at blive godkendt i fremtiden skal projekter blandt andet leve op til: 1) Projektet skal medvirke til at forskønne byen og desuden leve op til byens helhedsplan. Det betyder blandt andet, at nybyggerier af almene boliger prioriteres højest i midtbyen. 2) Det skal være sandsynliggjort, at der er behov for de nye boliger, så de ikke ender med at stå tomme hen.

Ikke behov for nye ungdomsboliger

I et af projekterne har bygherren ønsket at opføre nye ungdomsboliger på Tinghusgade. Det skulle ske ved at omdanne den tidligere sprogskole på Tinghusgade 1 til ungdomsboliger.

Når det projekt har fået afslag, skyldes det også, at politikerne ikke vil kannibalisere på Bovias ungdomsboliger på Sydtoften.

- Vi hæfter os ved, at boligforeningen frygter, at det vil gå ud over udlejningen på deres ungdomsboliger i Kanalbyen. Vi skal ikke have så mange boliger, at de kommer til at stå tomme, siger Ib Kristensen.

- Magion har længe haft ønske om at få et sportel på Tinghusgade, men det er ikke helt det samme som disse ungdomsboliger. Skal vi have ungdomsboliger, kan det måske være, at det skulle være en del af det, så man kunne lave en kombination af ungdomsboliger og sportel. Men vi synes ikke, dette projekter rammer, hvad vi har behov for nu, tilføjer borgmesteren.

Så man skal ikke forvente ja til nye projekter, før de andre boliger er færdigopført?

- Vi skal i hvert fald afvente og se, lyder det fra borgmester.

De andre to projekter indeholdt familieboliger på henholdsvis Nørre Alle og i Morsbøl Søpark.