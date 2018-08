Nye bump på vejen: Bilister må markant ned i hastighed

Billund: Bilisterne i Billund kan lige nu mærke konsekvenserne af en politisk beslutning om at lukke tunnelen under Grindstedvej efter et salg af jorden til Kirkbi. Bilisterne må helt ned i fart for at få bilen helt med over de nye plastikbump. Tunnelen blev nemlig især brugt af børn, der skulle krydse vejen til skole.

Den nye trafiksikring på vejen ved en del af rundkørslerne i Billund er derfor et forsøg på at sætte bilernes hastighed så meget ned, at det er trygt for de yngste trafikanter at krydse vejen.

De 16 bump er dog indtil videre midlertidige, indtil politikerne tager endeligt stilling til, hvordan kastanjerundkørslen skal se ud i fremtiden.

- Jeg har ikke fået desiderede henvendelser, men vi hører da på vandrørene, at mange bilister synes, bumpene er kraftige at køre over, siger teknisk chef ved Billund Kommune, Bo Schøjdt Andersen.