Nydanske kvinder skaber ny social klub i Kontakten

Ny kvindeklub

Over 20 nydanske kvinder har meldt sig i den nye kvindeklub i Kontakten. Meningen med den er, at den i høj grad også er for etnisk danske kvinder, og alle er velkomne til et møde den 19. juni klokken 17.Mødetidspunktet for kvinderne ændrer sig også fra tirsdag mellem 15.30 til 17.30 til fredag eftermiddag/aften og weekend, for det giver flere mulighed for at være med.



klubben er kun for kvinder - mænd og børn må blive hjemme.