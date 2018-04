Nybyggeri påvirker brugsens regnskab negativt

Påvirket af byggeriet

De seneste års regnskaber har været påvirket af, at den gamle Super Brugsen på Butikstorvet blev solgt til Kirkbi A/S, og at der efterfølgende blev bygget en ny butik på Vejlevej.



Den betød, at Billund Brugsforening i 2016 havde et overskud på 14,3 millioner kroner. Egenkapitalen er nu på 15 millioner kroner, mens foreningen nu har gæld til realkreditinstitutter på knap 24,2 millioner kroner.