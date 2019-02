Nybyggere i Vorbasse føler sig snydt: Kommunen satte prisen ned efter købet

Efter at have fået en vurdering fra en uvildig ejendomsmægler, besluttede kommunalbestyrelsen, at priserne på byggegrunde fem forskellige steder i Billund Kommune skulle sættes ned. Et af de steder var på Tribinivej i Vorbasse, og det var noget, der undrede flere borgere i området.

Ingen refusion

"Vi føler os taget godt og grundigt ved næsen. Vi har handlet grund i Vorbasse i god tro, men nu er virkeligheden en anden. Vi synes ikke, det er en måde at byde tilflyttere velkommen på," lyder det blandt andet i en af de klager, som kommunen har modtaget.

I samme anledning giver klagerne udtryk for et ønske om kompensation ved at få refunderet et beløb svarende til det, som grundene er blevet nedsat med. Men det bliver ikke aktuelt. I et svar til klagerne skriver kommunens chefjurist, at Billund Kommune er forpligtet til at sælge grunde til markedsprisen, og at kommunen, for at finde frem til denne, har rådført sig hos to uvildige ejendomsmæglere.

Statsforvaltningen har tidligere i lignende sager konkluderet, at borgere ikke skal have refunderet beløb.

- Jeg synes, det er en berettiget klage, de kommer med. Men vi har ikke lovhjemmel til at give dem nogen form for kompensation, konstaterer borgmesteren.

Udover Tribinivej i Vorbasse er grundene sat ned i pris på Dalagervej i Vorbasse, Krogagergårdvej i Stenderup-Krogager, Købmandsvej i Skjoldbjerg samt på Møllegrunden i Sdr. Omme.