Ny viden til pasningsordning og deltagelse i projekt Hoppeline

Billund: - I Billund Privat Pasningsordning bruger vi gerne en fridag og aftener på efteruddannelse, det giver ny god og brugbar viden til os, og det kommer så meget børnene til gavn, lyder det i en pressemeddelelse fra den lille private dagpleje.

- Mandag var vi til konference om natur, udeliv og den nye, styrkede læreplan. På konferencen var der fokus på, hvordan vi for alvor inddrager naturen, fortæller Hanne Vinding fra pasningsordningen.

Onsdag aften blev en kursusrække afsluttet, blandt andet om barnets udvikling, den anerkendende tilgang.

- Det vigtigste for os er, sammen med forældrene, at skabe glade og trygge børn. Billund Privat Pasningsordning er netop blevet tilmeldt Hoppeline, et sundhedsfremmende projekt støttet af Nordea-fonden og arrangeret af Det Nationale Videncenter Kosmos/UC Syd.

- Hjertet i projekt Hoppeline er æstetisk bevægelsesfortælling, som har til hensigt at understøtte vores arbejde med at gøre det legende og bevægelsesglæden til bærende elementer i voksenstyret aktivitet, lyder det fra Hanne Vinding, Billund Privat Pasningsordning.