Ny varehuschef i Kvickly

Grindsted: Kvickly i Grindsted har fået ny varehuschef.

Det er den 43-årige Thomas Dahl fra Herning, der har afløst Jasmin Ticevic, der er blevet varehuschef i Kvickly i Ringkøbing.

Thomas Dahl kommer fra en stilling som varehuschef i Kvickly i Esbjerg og en af de første store opgaver, der venter Kvicklys nye chef er, at han skal have ryddet området lige efter postafdelingen, hvor der skal være apotek. Det betyder, at der skal rokeres rundt på stort set hele varehuset.

For kunderne vil Thomas Dahl være meget synlig. Han holder nemlig af at have fingrene med i den daglige drift, og han vil meget gerne have det at vide, hvis der er ting, som kunderne er utilfredse med.

- Uden kunderne er der ikke noget Kvickly, så hvis de er utilfredse, så skal de tage fat i mig. Jeg bliver nødt til at have noget feedback på, hvad der kan gøres bedre, siger Thomas Dahl, der er gift med Louisa og parret har tre børn på ni, 12 og 15 år.