- Det er en ambitiøs målsætning, men den passer godt til Billund Kommune, hvor vi som hjemsted for Børnenes Hovedstad er ambitiøse og ønsker at give vores børn- og unge de bedste forudsætninger, herunder også en nem og god adgang til hjælp og rådgivning, for de, der har brug for det, siger Stephanie Storbank, der er formand for unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune, i en pressemeddelelse.

I 2018 vedtog et enig folketing nemlig en reform, der har som langsigtet mål, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i arbejde.

Fælles for alle er, at de kender de unge, og de unge kender dem. I alt flytter 34 medarbejdere sammen og ind på 2. sal hos Syddansk Erhvervsskole i Tinghusgade.

Tæt på de unge

I december 2018 godkendte økonomiudvalget en reorganisering, og 1. december 2018 blev Trine Bredal Rosenbæk ansat som ny leder af den nye ungeafdeling.

- Det er gået hurtigt. Vi er kun midt i januar, og vi har sammensat et meget professionelt og engageret hold af medarbejdere, der brænder for de unge. Umiddelbart vurderer jeg, at vi er den kommune i landet, der er længst i forhold til at organisere os efter intentionerne i reformen, siger Trine Bredal Rosenbæk, der understreger, at det er vigtigt at være der, hvor de unge er.

Fra politisk side glæder Stephanie Storbank sig over, hvor hurtigt det går med at få organiseringen på plads.

- Vi er i Billund Kommune længere fremme end delmålet i reformen, hvor det handler om at 85 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse i 2025, men vi har også cirka 190 unge under 25 år, som ikke er i job eller uddannelse, og dem skal vi hjælpe. Det tror vi på, den nye ungeafdeling kan gøre, og vi glæder os til at følge arbejdet og høre om unge, der får hjælp til at nå deres drømme og mål, siger Stephanie Storbank.