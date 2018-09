Ny tilbagegang: Fald i overskud og omsætning hos Lego

Billund: Udfordringerne for Lego er ikke ovre endnu. Det viser halvårsregnskabet, som Lego netop har offentliggjort.

Her fik Lego i 1. halvår et overskud på 3 milliarder kroner. Ved sidste halvårsregnskab endte overskuddet på 3,4 milliarder, og dermed er det et fald på 10 procent.

Omsætningen landede på 14,3 milliarder kroner, hvilket er fem procent lavere end omsætningen på 14,9 milliarder kroner i første halvår 2017.

Der er dog også positive tendenser i regnskabet. Således steg salget til forbruger i 1. halvår 2018, og en stor del af faldet i overskud og omsætning skyldes den dårligere dollar-kurs, lyder det fra Lego i en pressemeddelelse. Uden faldet i dollar-kursen ville omsætningen have ligget på niveau med 2017, og driftoverskuddet ville være steget

- Vores plan for 2018 er at stabilisere forretningen og investere i at skabe vækst på den lange bane. Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende. Samtidig med at vi er opmuntrede over de fremskridt, vi ser, har vi mere at gøre, og det kommer til at tage tid, før vi vender tilbage til en bæredygtig vækst, siger Niels B. Christiansen, adm. direktør i Lego Koncernen i pressemeddelelsen.

- Vi er især tilfredse med vores resultater i lyset af de udfordringer, forandringerne i detailhandlen - herunder lukningen af Toys R Us i USA, Storbritannien og Australien - medfører. Vi har et godt udgangspunkt for at udnytte de mange nye muligheder for at nå forbrugere på tværs af alle kanaler, og især væksten inden for digitale og e-handelsplatforme er opmuntrende, tilføjer Niels B. Christiansen.