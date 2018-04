Ny stor ridehal blev indviet på Tronsøskolen: Hestepiger kom langvejs fra

- Her er rigtig gode faciliteter og forhold, og alle er så rare både underviserne og lærerne. Det vil vi gerne rejse længe for, istemmer de to piger.

Det kan Celina Sørensen, 18, fra Ringkøbing og Tine Tagesen, 17, fra Haderslev sagtens nikke genkendende til. Faktisk er Tronsøskolen grunden til, at de i dag gerne vil opnå endnu mere indenfor rideverdenen. Begge gik på skolen sidste år, men de vender gerne tilbage igen og igen - og i morgen deltager Tine i et stævne på stedet og skal ride i den nye hal.

- Den vil betyde, at vi kan tilbyde en høj standard på undervisning. Ikke alle kan ride på én gang i en hal, så det er godt at have både en hal til opvarmning og undervisning, lød det fra Toni Hessner, og i dagens taler forlød det da også, at eleverne bliver mere og mere passionerede og ambitiøse omkring deres hobby på Tronsøskolen.

Nye rammer

Tine Tagesen rider to heste for en avler og bruger mindst fire timer dagligt på interessen, og målet er at komme til at ride MB - det andet højeste, man kan opnå, og så vil hun gerne ride til internationale stævner.

- Jeg har et konkurrencegen, og så giver det bare et boost at være sammen med sin hest her 24-7. Det ville ikke være det samme på en rideskole, forklarer Tine Tagesen, der sigter efter at blive økonom - men ikke uden heste på sidelinjen.

På fiberbunden udspiller sig et kvadrilleridt på gule træpindeheste - inden de rigtige heste får lov til at betræde det stødabsorberende underlag. Den fine nye ramme har kun været mulig med et pænt bidrag fra Ole Kirks Fond.

- Forhåbentlig kan vi betale lidt tilbage ved at aflevere nogle dygtige unge mennesker tilbage til den hesteverden, som Lego-familien har dedikeret sig til, lød det i talen fra formand for Tronsøskolen, Henning Urup.