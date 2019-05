Lørdag den 24. august holder Billund Handelsstandsforening i samarbejde med kommunen en byfest kaldet "Best of Billund". Festen foregår på Byens plads, og allerede fra morgenstunden vil der være aktiviteter.

Billund: Selvom Billund Friluft tidligere på året meldte ud, at de ikke vil arrangere Byens Fest i 2019, kommer Billunds borgere ikke til at gå glip af en fest i byen.

Aftenunderholdning

Hvis man ikke kan få nok af fest og musik, er det muligt at købe en billet til om aftenen.

Med køb af billetten følger blandt andet en tre retters menu med mad fra Refborg. Igen vil der være musikalsk underholdning, men også Billund Amatørscene kommer og underholder fremmødte gæster.

Det slutter dog ikke her. Senere på aftenen vil det være muligt at tage en svingom til dansemusik, og man kan købe en drink i den opstillede bar.

Billetterne til festen om aftenen forventes at blive sat til salg i begyndelsen af juni. Resten af programmet for "Best of Billund" vil komme senere.