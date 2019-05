Ny stor børneinstitution i Grindsted er indrettet i forhold til børnenes alder

Børnenes Univers Grindsted Syd på Søndervold har over de seneste måneder fået samling på børn og voksne fra fire institutioner i Grindsted.

Grindsted: Børnenes Univers Grindsted Syd har været undervejs siden 2011, men nu er huset færdigt, og i de seneste måneder er børn og voksne fra vuggestuen og børnehaven i Tingparken, børnehaven på Sydtoften og specialbørnehaven på Lindevej flyttet ind i det nye hus. En overgang, der er gået fint for både store og små. - De store børnehavebørn har selv været med til at flytte cykler og redskaber, og der har hele tiden været kendte voksne omkring, siger dagtilbudsleder Britta Rask, der glæder sig over at have fået institutionerne samlet på én matrikel. - Nu skal vi til at lære, hvordan vi får et stort hus til at fungere, siger Britta Rask, der ser en fordel i, at det nu er nemmere at skabe relationer mellem store og små børn. Dertil får de voksne mulighed for at trække på hinandens kompetencer i en helt anden grad. - Vores specialafdeling ved en del om alternativ kommunikation, og hvordan man kan bruge billeder og tegn i stedet for ord. Det kan være en hjælp til for eksempel vuggestuebørn eller børn, der ikke så godt kan dansk, Vores pædagoger ved meget om normalområdet og børns normale udvikling, forklarer Britta Rask, der forestiller sig, at man på sigt kan lave interne personaleworkshops.

Børnenes Univers Grindsted Syd I den nye institution er der plads til 12 børn i specialbørnehaven, 28 vuggestuebørn og 130 børnehavebørn, men der er mulighed for fleksibilitet. I øjeblikket er der 10 børn i specialbørnehaven, 32 vuggestuebørn og cirka 90 børnehavebørn.

Der er også fysioterapi og mulighed for bold- og klatreleg. Foto: Lise Nørgaard

Mange rum Hun er også glad for, at institutionen nu ligger i det område, hvor familierne bor - og tæt på Søndre Skole, som de har et tæt samarbejde med. Nu bliver udfordringen at få fire forskellige kulturer flettet sammen. - Selvom vi længe har vidst, at vi skulle flytte sammen og har samarbejdet, så har der alligevel været forskellige måder at gøre tingene på, siger Britta Rask. I forhold til institutionens opbygning er alle blevet spurgt og hørt - både personale, forældre og børn, og derfor er der tale om en institution med mange "rum i rum". - Det betyder, at de børn, der gerne vil have trygheden i det nære, har det, mens dem, der gerne vil på eventyr også har mulighed for det, forklarer Britta Rask. Således er legepladsen også delt op i tre etaper, men børnene kan også vælge at gå ind i den næste etape gennem låger.

Legepladserne ligger i en halvcirkel rundt om institutionen. Foto: Lise Nørgaard

Grov- og fingarderobe Institutionen har desuden valgt en lidt anden aldersopdeling end andre institutioner. Det betyder, at de 2 1/2- 3 1/2-årige har deres egen legeplads og garderobe. - De er stadig små, men også på vej til børnehaven og har måske brug for lidt ekstra i forhold til ro i garderoben og tid til at få tøj af og på. Det er også i den periode, hvor mange slipper middagssøvnen og bleen, og derfor bliver de skærmet lidt, forklarer Britta Rask. Børnehaven er til gengæld indrettet anderledes, hvor der også er større rum. - Her forbereder vi dem på skolekulturen, hvor børnene er sammen i en større gruppe i et klasseværelse, fortæller Britta Rask, der også er glad for resultatet af overvejelser omkring grov- og fingarderobe. - I grovgarderoben kan børnene tage deres våde tøj af, og i fingarderoben kan de finde deres tørre tøj, så de ikke pludselig står med to par våde strømper, forklarer Britta Rask. Det nye byggeri rummer som noget helt nyt et inde- og udeværksted med værktøj og et drivhus, hvor især børnegruppen Koglerne kan plante gulerødder og blomster. Dertil er der indrettet arbejdsrum og et pauserum med sofaer til personalet, der nu også kan booke et mødelokale til møder med for eksempel forældre. - Tidligere kunne man godt være lidt på jagt efter et rum. Her er der mulighed for at holde møde, hvor børnene ikke er lige udenfor, siger Britta Rask.

Et nyt drivhus skal tages i brug. Foto: Lise Nørgaard

Vuggestuebørnenes rum. Foto: Lise Nørgaard

Gårdhave med mulighed for at lege med klodser. Foto: Lise Nørgaard

I fingarderoben har børnene deres skiftetøj, så det ikke bliver vådt og beskidt af udetøjet. Foto: Lise Nørgaard

Vuggestuebørnene kan kigge ind til spcialbørnehaven. Foto: Lise Nørgaard

Personalet har fået nyt pauserum, og deres ønske om sofaer er blevet hørt. Foto: Lise Nørgaard

God plads på toiletterne. Foto: Lise Nørgaard

Grovgarderoben, hvor der er plads til støvler, sko og overtøj. Foto: Lise Nørgaard