Ny skole i Grindsted slog dørene op for 70 elever

Grindsted Produtionsskole og VUC er nedlagt. I stedet har Grindsted fået en ny skole under FGU Trekanten, og mandag var første skoledag for eleverne.

Grindsted: Mandag var første skoledag på Grindsteds nyeste skole: FGU Trekanten.

Her var både elever, ansatte og andre gæster samlet til en festlig indvielse af uddannelsen, som blandt andet har samlet de tidligere elever fra Grindsted Produktionsskole og VUC i Grindsted.

FGU står egentlig for "forberedende grunduddannelse", og formålet med skolen er at give unge 15-25-årige en ekstra hånd, før de er klar til at komme i uddannelse eller job. I sin indvielsestale gjorde skoleleder Helle Korgaard derfor opmærksom på, at kært barn har mange navne, og at FGU ligeså kunne stå for "flere glade unge" og "flere gode uddannelsesoplevelser".

- For flere af jer har skolegangen været svær. Det prøver vi at ændre på. Vi vil gøre en forskel for hver enkelt af jer, sagde Helle Korgaard til eleverne.