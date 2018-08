Grindsted: En ny serie på TV SYD: "Vores Sygehus" giver et indblik i medarbejdernes hverdag på Sydvestjysk Sygehus

Det er vigtigt for personalet på Sydvestjysk Sygehus, at patienterne har en god oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet. Det kan man se i TV SYDs nye serie "Vores Sygehus", hvor man følger personalet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted. Serien har premiere søndag 2. september.

Børnelægen, Jens Jakob Petersen og kirurgen, Jakob Grimm er blot to af mange medarbejdere, der følges i den nye serie "Vores Sygehus". I serien følger vi medarbejderne i deres hverdag, hvor de gør, hvad de kan for at give patienterne en god oplevelse, når de kommer på sygehuset. For Jakob Petersen er sæbebobler, leg og god kontakt til børnene meget vigtigt i arbejdet med børn.

- Jeg tager mig tid til at lege. Og så har vi nogle andre ressourcer på en børneafdeling, for det tager længere tid at undersøge børn. Det skal vi blive ved med at have, ellers kan vi ikke være her, og vi kan ikke give børnene en ordentlig behandling, siger Jens Jakob Petersen, børnelæge i Esbjerg.