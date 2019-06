Ny regering vil droppe forhadt besparelse: Jubel i Grindsted

Den nye regering vil skrotte det omdiskuterede og forhadte omprioriteringsbidrag, der tvingerne skolerne til at spare to procent om året. Det er en idé, der vækker jubel i Grindsted.

Grindsted: Det meget omdiskuterede omprioriteringsbidrag skal afskaffes allerede ved førstkommende finanslov. Så direkte lyder det i regeringsgrundlag, som danner rammen for den nye regering.

Omprioriteringsbidraget har betydet, at ungdomsuddannelserne hvert år skulle finde besparelser på to procent, så der kunne være flere penge andre steder i den offentlige sektor. Denne regel vil den nye regering skrotte, og det glæder formanden for Campus Grindsted, Jesper Dahlmann.

- Det betyder, at det igen går den rigtige vej med økonomien, men der er godt nok også lang vej, før vi har fået det genoprettet, siger Jesper Dahlmann med henvisning til, at alle områdets uddannelsesinstitutioner i flere år har været tvunget til at finde besparelser.

- Nu er det fjerde eller femte år, vi skal spare to procent, og så kan man selv begynde at regne ud, hvor meget det til sidst er, vi har skullet spare. Det er et pænt stort hul, der skal fyldes, men det hilser vi naturligvis velkommen, siger Jesper Dahlmann.