Ny plan for den forladte grund i Vestergade: Højhus med tagterrasse

Per Terkelsen ønsker at bygge et femetagers hus med tagterrasse på hjørnet af Frederiksberg Allé og Vestergade i Grindsted. Nabo er ikke begejstret.

Grindsted: Et nyt boligbyggeri på fem etager med tagterrasse kan være på vej i Vestergade. Her ligger i dag en forfalden villa, der for længst er blevet forladt, og står det til grundens ejer, skal et flot højhusbyggeri her pynte på Grindsteds bymidte.

Bygherre er Grindsted Ejendomsselskab ved ejendomsmægler Per Terkelsen. Han ønsker at bygge 20 ejerlejligheder på mellem 110 og 160 kvadratmeter, i alt 3060 kvadratmeter, med parkeringskælder, elevatortårn - og tagterrasse.

- Vi har købt grunden med henblik på sådan et projekt. Der har været flere andre projekter gennem årene, men det her synes jeg er rigtig flot. Det er i stil med Nørre Torv, bare lavere, og jeg synes, det vil pynte på byen, siger Per Terkelsen.