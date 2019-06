- Du kan tage battet og lynhurtigt komme i gang med spillet, forklarer Claus Jørgensen og tilføjer, at klubben som noget helt nyt indfører "pay and play" på banen:

Pølser og sodavand

Padel-banen ligger på aktivitetsaksen sammen med skolens nyetablerede multibane og vil danne ramme for masser af forskellige aktiviteter og boldspil.

Til anledningen af åbningen vil tennisklubben servere en fadøl eller en sodavand og en grillpølse.

Klubben har desuden inviteret nogle "professionelle" padel-spillere som vil indvie banen med en opvisningskamp for at vise, hvordan Padeltennis spilles. Herefter vil der være mulighed for selv at prøve spillet.