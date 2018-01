Ny ordning om skolemad sætter gang i gryderne hos idrætscenter

Billund Kommune: Med cirka 600 elever fra 4. til 9. klasse på BillundSkolen er potentialet stort for et måltid varm mad midt på dagen, men faktisk har den nuværende ordning, der kører på tredje år i Billund Idrætscenter kun lige kørt rundt.

Selvom der er mange børn, er det tilsyneladende en ordning for de få. Nu kommer der dog lidt mere gang i køkkenet i Billund Idrætscenter. Byens nye skole, en afdeling af Behandlingsskolerne, vil nemlig dagligt bestille 20-25 kuverter per dag.

- Det gør vi, fordi vi har elever, der har det svært, og som har brug for et sundt og nærende måltid mad, siger adm. direktør, Christopher Moyell Juul.

Den varme mad bliver også suppleret med rugbrød.

- Det handler om to ting. For det første er det et pædagogisk måltid, hvor vi sætter os til bordet og samtidig lærer at spise pænt, holde ordentligt på gaffel og kniv og tale sammen. Dertil er mange småtspisende om morgenen. Nogle får medicin, der gør, at de ingen appetit har om morgenen, siger Christopher Moyell Juul, der henviser til, at der også er undersøgelser, der bekræfter, at et sundt og godt måltid mad midt på dagen giver ny energi og er godt for indlæringen.

I første omgang tæller skolens elever ti børn og unge, men meningen er, at skolens elevtal skal vokse hen ad vejen. De mange portioner skyldes, at der er en ansat per elev i øjeblikket.