Ny leder i Børnehuset Andedammen

Vorbasse: Børnehuset Andedammen i Vorbasse får ny kvinde ved roret fra 1. februar. Det bliver Søs Greve Nielsen fra Holsted, der kommer fra en stilling som pædagogisk leder af indskolingen og daglig leder af SFO'en på Højmarkskolen i Holsted, hvor hun har været siden 2010.

- Med Søs får vi en tydelig og nærværende leder med blik for de samarbejdsmuligheder og den sammenhængskraft der er i Vorbasse med dagpleje, skole og idrætscenter som naboer. Jeg glæder mig til samarbejdet, siger Lisbeth Østergaard, der er områdechef for dagtilbud i Billund Kommune, i en pressemeddelelse.

Søs Greve Nielsen er uddannet pædagog og har i syv år arbejdet i børnehaven Tumlehøj i Holsted. Hun er også uddannet som Marte Meo-terapeut og er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Privat er hun gift med Michael og har to piger på 9 og 17 år.

- Efter en årrække som leder på SFO og skoleområdet ønsker jeg at komme tilbage til dagtilbudsområdet, hvor Børnehuset Andedammen har et værdisæt jeg kan lide, en fantastisk beliggenhed, der giver unikke muligheder for aktiviteter og samarbejde med skole og foreningsliv om forskellige læringsforløb, siger Søs Greve Nielsen.

Hun overtager lederskabet efter Pia Madsen, der skiftede til en stilling som hjemmevejleder i "Aktiv bo og støtte" i Billund Kommune.