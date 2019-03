Ny læge skal findes inden juni: Udbudsklinik kan være på vej i Billund

Senest i slutningen af maj skal der være fundet en ny læge til at overtage efter Inger Sørensen i Billund. Ellers bliver Region Syddanmark nødt til at oprette en udbudsklinik i byen.

Der er cirka 1500 patienter tilknyttet lægen, og da de skal være sikret en læge, når Inger Sørensen stopper, overtager Region Syddanmark 1. april automatisk ansvaret for at finde en ny læge.

Billund Kommune er lægedækningstruet ifølge Region Syddanmark. De skyldes, at der næsten hos alle kommunens læger er lukket for tilgang af nye patienter. Samtidig har man tre lægenumre til salg i kommunen, som man endnu ikke har fået solgt. Dertil kommer, at der efter sommeren stopper en læge i Billund. Endeligt er aldersgennemsnittet blandt lægerne i kommunen blandt regionens højeste, og man forventer derfor flere stop i de kommende år.

Familielæge førsteprioritet

Da førsteprioritet er at finde en anden læge til overtage patienterne, sætter regionen klinikken sat til salg landsdækkende.

- Der er læger, der har vist interesse. Der er bare lokaleproblemer, det gør tidsfaktoren lidt presset, siger Ulla Krogh Jessen fra Region Syddanmarks rekrutteringshold.

Samtidig sætter regionen derfor gang i arbejdet med at forberede et udbud af klinikken, så et firma kan overtage opgaven. I så fald bliver det til en udbudsklinik på samme måde som Alles Lægehus i Grindsted, hvor et privat firma står for at finde lokaler og hyre læger.

På en udbudsklinik er patienterne sikret lægehjælp, men i modsætning til den klassiske familielæge bliver man ikke fulgt af den samme læge over flere år, for udbudsklinikker har ofte skiftende læger ansat i kortere perioder.

- Så det er ikke det, regionen helst vil, siger Ulla Krogh Jessen.